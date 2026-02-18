Forbidden Fruit anticipazioni 19 febbraio | Ender e Yildiz sospettano che Erim sia stato drogato

Il 19 febbraio, Forbidden Fruit torna in onda e Ender e Yildiz sospettano che Erim sia stato drogato. La causa sembra essere un incidente avvenuto nella villa, dove il ragazzo ha accusato un malore improvviso. Le due donne notano comportamenti strani e cercano di scoprire cosa abbia alterato il suo stato. La puntata si concentra sulla loro indagine, mentre i rumors sui social aumentano tra i fan. La curiosità cresce, e gli spettatori si chiedono quale verità verrà a galla.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Per questa settimana, Forbidden Fruit ha cambiato orario: la dizi turca infatti, si è spostata alle 14.40, ma stando alla guida tv di Mediaset, dalla prossima settimana tornerà al consueto orario. Nell' episodio di giovedì 19 febbraio Yildiz sospetterà che a Erim sia stato somministrato qualcosa dalla malvagia Zehra, e confiderà la sua paura ad Ender che, a questo punto, le affiderà un compito molto importante.