Sarno bufera sui grandi eventi | Spesi 90mila euro per Gazzè
A Sarno, si apre un dibattito sul budget destinato ai grandi eventi. In particolare, si segnala che circa 90.000 euro sono stati spesi per l’organizzazione del concerto di Max Gazzè durante la Notte Bianca 2026. La cifra suscita attenzione e solleva domande sulla gestione delle risorse pubbliche dedicate a manifestazioni di questo livello.
Sfiora i 90mila euro il costo complessivo per l'organizzazione del concerto di Max Gazzè in occasione della Notte Bianca 2026. Una cifra che finisce al centro dello scontro politico, ritenuta sproporzionata rispetto a quanto speso da altri enti locali per lo stesso artista e priva di una reale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
