San Pietro | la sindaca Argentieri vara la nuova Giunta Chiarezza e rilancio per il bene della comunità

La sindaca di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri, ha annunciato ufficialmente il nuovo assetto della giunta comunale. Con un decreto firmato il 28 gennaio, ha rinnovato la squadra di governo, puntando a una gestione più trasparente e più forte. La sindaca ha spiegato che questo cambiamento mira a rilanciare l’amministrazione e a mettere al centro le esigenze della comunità. La decisione arriva dopo settimane di incontri e confronti con i consiglieri, con l’obiettivo di affrontare meglio le sfide del paese. Ora, con la nuova formazione, si

Con questo rinnovo, l'amministrazione di San Pietro Vernotico punta a proseguire il progetto politico avviato nel 2023 con una visione definita "moderna, concreta e responsabile" SAN PIETRO VERNOTICO – Con la firma del decreto n. 3 del 28 gennaio 2026, la sindaca di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri ha ufficializzato il rimpasto della squadra di governo cittadina, segnando quello che ha definito un passaggio fondamentale per la "chiarezza, il confronto e il rilancio dell'azione amministrativa". La manovra giunge dopo una fase di verifica politica interna alla maggioranza, resa necessaria dall'evoluzione dei rapporti politici e dalle dimissioni di alcuni esponenti.

