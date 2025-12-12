Bitonto celebra santa Lucia | falò di Santa Lucia tra riti popolari spettacoli e sapori tipici

A Bitonto, il 13 dicembre, si rinnova la tradizione del Falò di Santa Lucia, un evento che da decenni unisce la comunità attraverso riti popolari, spettacoli e sapori tipici. L’appuntamento, giunto alla XXIX edizione, rappresenta uno dei momenti più attesi del Magico Natale 2025, celebrando la figura di Santa Lucia e la cultura locale con un ricco programma di eventi.

