Bitonto celebra santa Lucia | falò di Santa Lucia tra riti popolari spettacoli e sapori tipici
A Bitonto, il 13 dicembre, si rinnova la tradizione del Falò di Santa Lucia, un evento che da decenni unisce la comunità attraverso riti popolari, spettacoli e sapori tipici. L’appuntamento, giunto alla XXIX edizione, rappresenta uno dei momenti più attesi del Magico Natale 2025, celebrando la figura di Santa Lucia e la cultura locale con un ricco programma di eventi.
Il Magico Natale – Bitonto 2025 prosegue con uno degli appuntamenti più attesi di dicembre. Sabato 13 dicembre la città rinnova infatti i riti legati a Santa Lucia, una ricorrenza che da decenni rappresenta un momento di identità e condivisione per l’intera comunità: la XXIX edizione del Falò di. Baritoday.it
Bitonto celebra santa Lucia: tradizione e musica per il Magico Natale 2025 - Eventi anche a Mariotto e, il 14 dicembre, lo Shopping & Street Art Day – EVOO Edition BITONTO – Il Magico Na ... giornaledipuglia.com
Santa Lucia, le origini della festa del 13 dicembre: come si festeggia la tradizione della «notte più lunga» - La santa è molto popolare sia in Italia, dove viene celebrata da Nord a Sud, ma anche all'estero.
