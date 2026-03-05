Fondatore di TelePordenone ucciso brutalmente in casa | c’è un sospettato

Un uomo di 87 anni è stato trovato morto nel suo attico a Pordenone, colpito alla testa con un oggetto contundente. La vittima è il fondatore di TelePordenone. La polizia sta indagando e ha individuato un sospettato, che però non è ancora in stato di fermo. Le forze dell’ordine stanno eseguendo verifiche sul caso.

Mario Ruoso, 87 anni, colpito alla testa con un corpo contundente nel suo attico a Pordenone. Il procuratore: "Un possibile sospettato non è ancora in stato di fermo" Ucciso con una violenza efferata nella sua abitazione di Pordenone. Mario Ruoso, 87 anni, storico imprenditore e fondatore di TelePordenone, è stato trovato senza vita nel suo attico al settimo piano, proprio di fronte alla rivendita d'auto di sua proprietà. A scoprire il corpo, ieri pomeriggio, è stato il nipote, entrato in casa dopo ripetuti e vani tentativi di contattarlo telefonicamente. Questa mattina una persona su cui si concentrano forti sospetti è stata accompagnata in Questura a Pordenone. Si tratta di omicidio e sarebbe stato ucciso con un corpo contundente alla testa, probabilmente una spranga. Pordenone, 5 marzo 2026 - C'è un sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone. Secondo quanto si apprende sarebbe un cittadino italiano, uno storico collaboratore. C'è una persona in Questura a Pordenone sulla quale si concentrano forti sospetti per l'omicidio dell'imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, storico fondatore e patron di TelePordenone. A confermarlo è stato il procuratore della Repubblica.