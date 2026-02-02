Felipe Melo aggredito da un tifoso sugli spalti | il VIDEO

Felipe Melo, ex giocatore di Fiorentina, Juventus e Inter, è stato preso di mira da un tifoso sugli spalti prima della finale della Supercopa Rei allo stadio Mané Garrincha di Brasilia. Un video mostra l’attimo dell’aggressione, avvenuta davanti a molti spettatori. Melo, ora commentatore televisivo, si è difeso senza farsi male. La polizia sta cercando di identificare il tifoso coinvolto.

Felipe Melo, ex calcitore di Fiorentina, Juventus, Inter, pluricampione del Palmeiras e attuale commentatore televisivo del Grupo Globo, viene aggredito da un tifoso del Corinthians prima della finale della Supercopa Rei, allo stadio Mané Garrincha, a Brasilia, capitale brasiliana, questa domenica. Corinthians e Palmeiras sono arcinemici nel calcio di San Paolo. Vale pure ricordare che Felipe Melo aveva anche giocato per il Flamengo all’inizio della carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

