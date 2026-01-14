Attimi di apprensione a Torino San Donato | rifiuta le cure e si barrica in casa
Nel pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, nel quartiere San Donato di Torino, si sono registrati momenti di preoccupazione a causa di una persona che ha rifiutato le cure e si è barricata in casa. L’episodio ha coinvolto le forze dell’ordine, intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. La vicenda è ancora in corso di sviluppo, con aggiornamenti che verranno forniti nelle prossime ore.
Attimi di apprensione nel pomeriggio di mercoledì, 14 gennaio, nel quartiere San Donato, in via Pinelli. A chiedere aiuto è stato il familiare di un giovane, un ragazzo classe 1990, che dimora in uno degli alloggi. Nonostante la necessità di sottoporsi a cure, il giovane ha inizialmente opposto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
