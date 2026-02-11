Informazione | Boccia ' bene Media Freedom Act in aula non arretriamo di un millimetro'

Questa mattina a Roma il Parlamento ha iniziato a discutere il Media Freedom Act. La maggioranza e le opposizioni hanno raggiunto un accordo per calendarizzare il disegno di legge, che affronta la libertà di stampa e l’indipendenza dei media. Boccia ha commentato che non si arretra di un millimetro su questo fronte. La discussione proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di approvare il testo in tempi rapidi.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "È un fatto importante che sia stata accolta la richiesta, avanzata unitariamente dalle opposizioni, di calendarizzare il ddl n.162 per l'attuazione del Media Freedom Act. Lo chiediamo dal primo momento: l'Italia non può restare indietro rispetto alle altre democrazie europee su pluralismo, indipendenza editoriale e tutela dei giornalisti". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Dopo i decreti Ucraina e Milleproroghe, l'Aula del Senato affronterà finalmente un provvedimento che colma un ritardo di due anni e riporta il nostro Paese nel solco delle regole europee.

