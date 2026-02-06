Lavori sulla strada provinciale 20 il sindaco di San Giuseppe Jato | Abbiamo triplicato i fondi

Il sindaco di San Giuseppe Jato annuncia di aver triplicato i fondi per i lavori sulla strada provinciale 20, che era stata chiusa dopo una frana. In un confronto con i suoi avversari politici, il primo cittadino si prende quasi tutto il merito e definisce “autoreferenziali” le accuse di alcuni esponenti del Pd, che avevano sostenuto di aver ottenuto loro i finanziamenti. La polemica resta aperta, mentre i lavori sembrano finalmente partire.

Si prende tutto il merito, o quasi, e bolla come “autoreferenziali” le dichiarazioni di alcuni esponenti del Pd che si sarebbero presi meriti non loro per i lavori su una strada chiusa a causa di una frana. “L’incremento dei fondi da 1 a 3 milioni per la messa in sicurezza della strada provinciale 20 - afferma il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, è frutto di sinergie pregresse dell’Amministrazione da me guidata e della maggioranza di centrodestra nel Consiglio metropolitano. Pertanto, nel ringraziare il consigliere Maurizio Costanza per avere votato l’emendamento tecnico predisposto dagli uffici della Città metropolitana, considero autopromozionali le dichiarazioni a mezzo stampa del Partito democratico”.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su San Giuseppe Jato San Giuseppe Jato ricorda Giuseppe Di Matteo: il sindaco rilancia la lotta all’omertà Il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, ha ricordato Giuseppe Di Matteo durante una cerimonia nel Giardino della Memoria, sottolineando l’importanza della legalità e della lotta all’omertà. Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo Tra San Cipirello e San Giuseppe Jato si svolgeranno, da domani a lunedì, iniziative in memoria di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia nel 1996 all’età di 14 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Giuseppe Jato Argomenti discussi: Lavori sulle Provinciali per aumentare la sicurezza; Lavori sulla strada statale 125: traffico deviato a Posada; Chiude (di nuovo) per lavori la Strada della Forra: stop al traffico sulla Provinciale 38; Lavori sulla strada provinciale 211 Chiusa di Pesio-Pianfei: modifiche temporanee alla viabilità. Sarsina, strada Via Piana: da lunedì parte un cantiere da 3,4 milioni di euroPartiranno lunedì 9 febbraio i lavori lungo la strada provinciale 134 Via Piana, strada colpita dall’alluvione 2023 nel comune di Sarsina. Si ... corriereromagna.it Lavori sulla strada provinciale 211 Chiusa di Pesio-Pianfei: modifiche temporanee alla viabilitàLavori sulla strada provinciale 211 Chiusa di Pesio-Pianfei: modifiche temporanee alla viabilità per laposa di una condotta interrata ... ideawebtv.it farlo. Ai suoi piedi troviamo il suo emblema la giara di alabastro con cui portò gli aromi al Sepolcro per ungere Gesù. Nelle fotografie gli altri due frammenti dispersi San Giuseppe e Santa Caterina Museo Lisbona x.com Buona sera, devo preparare le zeppole di San Giuseppe per una cena, almeno 30 pezzi. La ricetta del Bimby parla di 50 pezzi ma non sono sicura venga quella quantità, qualcuno ha esperienza in merito Grazie facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.