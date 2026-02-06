Lavori sulla strada provinciale 20 il sindaco di San Giuseppe Jato | Abbiamo triplicato i fondi

Il sindaco di San Giuseppe Jato annuncia di aver triplicato i fondi per i lavori sulla strada provinciale 20, che era stata chiusa dopo una frana. In un confronto con i suoi avversari politici, il primo cittadino si prende quasi tutto il merito e definisce “autoreferenziali” le accuse di alcuni esponenti del Pd, che avevano sostenuto di aver ottenuto loro i finanziamenti. La polemica resta aperta, mentre i lavori sembrano finalmente partire.

Si prende tutto il merito, o quasi, e bolla come “autoreferenziali” le dichiarazioni di alcuni esponenti del Pd che si sarebbero presi meriti non loro per i lavori su una strada chiusa a causa di una frana. “L’incremento dei fondi da 1 a 3 milioni per la messa in sicurezza della strada provinciale 20 - afferma il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, è frutto di sinergie pregresse dell’Amministrazione da me guidata e della maggioranza di centrodestra nel Consiglio metropolitano. Pertanto, nel ringraziare il consigliere Maurizio Costanza per avere votato l’emendamento tecnico predisposto dagli uffici della Città metropolitana, considero autopromozionali le dichiarazioni a mezzo stampa del Partito democratico”.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

