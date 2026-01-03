Lavori sulla pista ciclabile chiusa la provinciale 38 a San Giovanni Persiceto

Dal 12 al 31 gennaio 2026, la strada provinciale 83 tra via Cento e via Romitta a San Giovanni Persiceto sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La chiusura riguarda anche la pista ciclabile e si rende necessaria per lavori di manutenzione e sicurezza. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea durante il periodo di chiusura.

Dal 12 al 31 gennaio 2026 il tratto della strada provinciale 83 compreso tra via Cento e via Romitta sarà chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli. Lo rende noto l'amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto.La chiusura di questo tratto di strada è necessaria.

