Gasolio in strada e in un fosso dopo l’incidente interviene l’Arpat

Questa mattina i residenti di Capalbio hanno trovato il gasolio riversato in strada e in un fosso vicino all’Aurelia, a causa di un incidente avvenuto venerdì scorso. L’Arpat è intervenuta per contenere lo sversamento e verificare eventuali rischi ambientali. Sul posto, agenti e tecnici stanno ancora lavorando per chiarire le cause dello sversamento e mettere in sicurezza l’area.

CAPALBIO Si era rotto il serbatoio dopo l’incidente avvenuto venerdì scorso sull’Aurelia, nella zona del Chiarone, nel comune di Capalbio. Tutto il gasolio contenuto nel veicolo si è sversato in terra, sulla strada. I tecnici di Arpat, attivati dalla sala operativa della protezione civile della città metropolitana di Firenze, a seguito di segnalazione di Anas, sono intervenuti sul posto, constatando che lo sversamento aveva interessato circa 100 metri lineari del tratto stradale e, probabilmente, anche una porzione di terreno che in quel tratto costeggia i lati della strada. Sebbene lo sversamento abbia interessato prevalentemente la sede stradale asfaltata, è possibile che le piogge in atto al momento dell’incidente e il conseguente dilavamento abbiano determinato il trasporto della sostanza inquinante oltre l’area direttamente coinvolta dall’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Questa mattina sulla strada Bidentina si è verificato un altro incidente.

