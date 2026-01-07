Nella serata dell’Epifania, nel centro storico di Lecce, i carabinieri della Sezione radiomobile hanno arrestato un 25enne per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, dopo un inseguimento a piedi. L’intervento ha portato alla temporanea interruzione dell’attività di spaccio nel cuore della movida cittadina, contribuendo alla sicurezza del centro storico.

LECCE – Una serata dell’Epifania movimentata nel centro storico di Lecce, dove i carabinieri della Sezione radiomobile hanno arrestato un giovane per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio disposto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Spaccio nel cuore della “movida”: arrestato 25enne dopo inseguimento a piedi

Leggi anche: Spaccio alla Rotonda, 27enne arrestato dopo inseguimento

Leggi anche: Palagonia: arrestato 27enne per spaccio di droga dopo una fuga a piedi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Nascondeva un deposito di coca e metamfetamine a casa: 21enne denunciato; Nola, la polizia arresta un 22enne trovato con un chilogrammi di droga.

Nascondeva un "deposito" di coca e metamfetamine a casa: 21enne denunciato - Gli operatori dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fermato un 21enne italiano sorpreso men ... primocanale.it

Spaccio nei caruggi: un arresto e una denuncia, 3 etti di droga sequestrata - A seguito della perquisizione in casa, sono stati trovati e sequestrati complessivamente 258 grammi di derivati della cannabis in forma solida e liquido oleosa, 3 grammi di cocaina e 7 grammi di ... genovatoday.it