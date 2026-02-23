Umberto Tozzi saranno Raf e Masini gli ospiti del tour d’addio

Umberto Tozzi annuncia il suo addio ai palchi dopo decenni di carriera. La decisione deriva dalla volontà di chiudere un capitolo importante della musica italiana, con dodici concerti finali che partiranno il 5 marzo. Tra gli eventi, spicca il “The Final Show” alla notte rosa, che segnerà l’ultima volta in cui i fan potranno ascoltare dal vivo le sue hit più amate. La tournée rappresenta un momento speciale per l’artista e il suo pubblico.

L’ultima volta sui palchi dell’artista italiano tra i più amati al mondo! Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live con i suoi ultimi dodici concerti al via dal 5 marzo, L’ultima notte rosa The Final Show. Sul palco delle date in Italia lo affiancheranno Raf e Marco Masini. I biglietti sono disponibili online e nelle prevendite abituali. Queste date sugellano il ciclo di live in tutto il mondo che è iniziato dal trionfale debutto di giugno 2024 alle Terme di Caracalla a Roma, toccando i grandi eventi outdoor come Piazza San Marco a Venezia e le tappe nei palasport di Milano, Torino, Firenze e Bologna, i teatri più prestigiosi da Genova a Palermo e le piazze più suggestive d’Italia fino ad arrivare alle notti magiche del Teatro Antico di Taormina, al maestoso Forte di Bard e all’incantevole scenario dell’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Umberto Tozzi, addio alle scene nella sua Torino: una "Notte Rosa" indimenticabile con Raf e MasiniUmberto Tozzi ha deciso di abbandonare le esibizioni dal vivo, e questa scelta ha portato a una serata speciale a Torino.

Verissimo, tra gli ospiti del weekend Umberto Tozzi, Romina Power e Joaquín CortésNel weekend del 13 e 14 dicembre, Verissimo presenta un ricco parterre di ospiti, tra cui Romina Power, Joaquín Cortés, Umberto Tozzi, Lino Banfi, Garrison, Enrica Bonaccorti, Eva Henger e Mercedesz.

Umberto Tozzi saluta i palchi con L’Ultima Notte Rosa – The Final ShowDopo oltre cinquant’anni di carriera e più di ottanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Umberto Tozzi annuncia il suo addio definitivo alla scena live. Il cantautore torinese, autore di suc ... megamodo.com

Umberto Tozzi, l’ultimo tour e la vita dopo il palco: Ho avuto un cancro, ora scelgo il tempo che restaIl tour mondiale, oltre cento date in quattro continenti, si chiuderà a maggio con una data a Londra. Non all’Albert Hall, come avrebbe voluto: C’è una lista d’attesa di due anni, ha sorriso. In ... giornalelavoce.it

Continua la corsa ai biglietti per l'attesissimo show di Umberto Tozzi al Palaflorio: il cantautore sceglie Bari come una delle sette tappe italiane del suo tour mondiale finale. Sul palco anche le stelle Masini e Raf. Scopri la data. - facebook.com facebook

Che inizio di #CTCF con Umberto Tozzi, che ci presenta il tour de “L’Ultima Notte Rosa - The Final Show”, la tournée mondiale per il suo addio alla scena live. x.com