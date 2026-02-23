Umberto Tozzi addio alle scene nella sua Torino | una Notte Rosa indimenticabile con Raf e Masini

Umberto Tozzi ha deciso di abbandonare le esibizioni dal vivo, e questa scelta ha portato a una serata speciale a Torino. La

Torino si prepara a vivere una delle notti più emozionanti della sua storia musicale recente. Giovedì 19 marzo 2026, l’Inalpi Arena ospiterà la penultima data italiana di “L’Ultima Notte Rosa The Final Show”, il tour con cui Umberto Tozzi darà il suo addio definitivo alle scene live. Per l'artista torinese, il concerto nella sua città natale rappresenta un momento di profonda commozione, un ritorno alle radici prima del grande congedo internazionale. Per rendere queste ultime date davvero indimenticabili, Umberto Tozzi non sarà solo sul palco. In questa serie finale di dodici concerti, l'artista sarà affiancato da ospiti straordinari e amici di una vita: Marco Masini e Raf. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Argomenti discussi: Umberto Tozzi: Ho visto gli alieni. I cantanti di oggi? A parte Achille Lauro non conosco nessuno, non mi danno niente; Che Tempo Che Fa, scoop dell'ultima ora da Sanremo: Carlo Conti svela tutta da Fabio Fazio; Mimmo Liguoro, morto il giornalista volto storico di Tg2 e Tg3: aveva 84 anni; Umberto Tozzi e l’ultimo tour dopo la malattia: Sarà una festa.

Umberto Tozzi saluta i palchi con L’Ultima Notte Rosa – The Final ShowDopo oltre cinquant’anni di carriera e più di ottanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Umberto Tozzi annuncia il suo addio definitivo alla scena live. Il cantautore torinese, autore di suc ... megamodo.com

Umberto Tozzi, l’ultimo tour e la vita dopo il palco: Ho avuto un cancro, ora scelgo il tempo che restaIl tour mondiale, oltre cento date in quattro continenti, si chiuderà a maggio con una data a Londra. Non all’Albert Hall, come avrebbe voluto: C’è una lista d’attesa di due anni, ha sorriso. In ... giornalelavoce.it

“Io e la mia famiglia abbiamo vissuto un momento difficile. Lì decidemmo di comunicare che sarebbe stato l’ultimo tour” - Umberto Tozzi a Che Tempo Che Fa sull’ultimo tour “L’Ultima Notte Rosa - The Final Show”, la tournée mondiale per il suo addio alla sce - facebook.com facebook

Che inizio di #CTCF con Umberto Tozzi, che ci presenta il tour de “L’Ultima Notte Rosa - The Final Show”, la tournée mondiale per il suo addio alla scena live. x.com