Auto prende fuoco in via Materdomini | la conducente riesce a mettersi in salvo

Un’auto ha preso fuoco all’improvviso mentre attraversava via Materdomini a Brindisi. La donna alla guida è riuscita a scendere dall’auto prima che le fiamme si estendessero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo in breve tempo. Nessuna conseguenza grave per la conducente, che ha evitato il peggio grazie alla prontezza.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi (sabato 7 febbraio). Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Brindisi BRINDISI - L'auto ha preso improvvisamente fuoco, durante la marcia. La conducente, fortunatamente, ha fatto in tempo a mettersi in salvo. Si sono vissuti momenti di apprensione per un incendio che nel pomeriggio di oggi (sabato 7 febbraio) si è verificato in via Materdomini. Una Renault Clio è stata completamente avvolta dalle fiamme. La donna alla guida ha dovuto abbandonare il veicolo quasi al centro della strada. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

