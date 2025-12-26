Rapina inventata per truffare un’anziana | finto maresciallo incastrato dai carabinieri

JESI - Ennesimo scacco ai truffatori di anziani. Martedì scorso i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Jesi hanno arrestato un 44enne, originario e residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine per analoghi precedenti. L'operazione è scattata nel primo pomeriggio.

