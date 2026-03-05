finalmente buone notizie dal san raffaele dopo il recente tavolo sindacale raggiunta un’ipotesi di accordo | aumenti fino al 7% per il personale e misure concrete per infermieri e oss

Dopo mesi di negoziati, l’Ospedale San Raffaele annuncia di aver raggiunto un accordo con i rappresentanti sindacali. L’intesa prevede aumenti salariali fino al 7% per il personale e misure specifiche dedicate a infermieri e operatori socio-sanitari. La proposta è stata discussa durante un recente tavolo sindacale, portando a un accordo che include anche interventi concreti per la tenuta del personale.

Dopo mesi di confronto e un recente tavolo sindacale, è stata raggiunta un'ipotesi di accordo al San Raffaele che prevede aumenti retributivi fino al 7% per il personale, con interventi mirati su infermieri e OSS.L'intesa, frutto del lavoro della RSU e delle organizzazioni sindacali, vede in FIALS Milano un protagonista centrale nel perseguire risultati concreti per i lavoratori.L'obiettivo dichiarato è avvicinare le retribuzioni della sanità privata a quelle del pubblico, migliorando qualità del lavoro e stabilità degli organici. Dopo mesi di confronto e a seguito del tavolo sindacale che si è svolto nelle scorse settimane, è stata raggiunta un'ipotesi di accordo con l'Amministrazione dell'Ospedale San Raffaele che introduce incrementi retributivi rilevanti per il personale e affronta in modo diretto il tema della tenuta degli organici.

