Inter Juve | un big nerazzurro non ci sarà a San Siro! Già scontata la sua assenza dopo il recente infortunio brutte notizie per Chivu Ultimissime

Un importante assenza si profila per l'Inter nel prossimo big match contro la Juventus a San Siro. Dopo l’infortunio recente, il club ha ufficializzato che uno dei suoi top player non sarà in campo, rappresentando una brutta tegola per Chivu e i nerazzurri in vista della sfida del 15 febbraio.

La notizia che i tifosi nerazzurri temevano è arrivata: Denzel Dumfries è stato costretto a operarsi. Dopo settimane di incertezza e tentativi di gestione conservativa, l'esterno destro olandese è finito sotto i ferri per risolvere definitivamente il problema al piede che lo tormentava da tempo. L'intervento è tecnicamente riuscito, ma le conseguenze per la stagione dell' Inter sono pesanti. La decisione di procedere chirurgicamente, infatti, allunga inevitabilmente i tempi di riabilitazione, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare gli equilibri della squadra per una fetta cruciale del campionato.

