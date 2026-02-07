San Raffaele infermieri e oss in difficoltà | Manca personale nei reparti strumenti e arredi vecchi

Gli infermieri e gli operatori socio-sanitari dell’ospedale San Raffaele di Milano sono in difficoltà. Una dipendente denuncia che manca personale e che i reparti sono dotati di strumenti e arredi vecchi. La situazione si fa più complicata, secondo quanto raccontano, perché si seguono logiche di profitto a discapito della qualità delle cure.

Una dipendente dell'ospedale San Raffaele di Milano segnala a Fanpage.it: "Mancano infermieri e personale ausiliario, si segue la logica del profitto".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su San Raffaele Infermieri Caos San Raffaele, le indagini sulla cooperativa: “Infermieri alla prima esperienza e senza formazione” Le indagini della Procura di Milano approfondiscono il caos verificatosi tra il 5 e il 7 dicembre nel reparto di Medicina ad alta complessità del San Raffaele, concentrandosi sulle condizioni del personale infermieristico, accusato di essere composto da infermieri alle prime esperienze e senza adeguata formazione. Gli infermieri al pronto soccorso del San Raffaele: "Costretti a chiedere pannoloni da altri reparti" Un gruppo di infermieri e operatori socio-sanitari del pronto soccorso del San Raffaele ha presentato una segnalazione alla direzione, evidenziando criticità organizzative e strutturali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su San Raffaele Infermieri Argomenti discussi: San Raffaele, accordo su stipendi e organici infermieristici; Finalmente buone notizie dal San Raffaele Dopo il recente tavolo sindacale raggiunta un’ipotesi di accordo: aumenti fino al 7% per il personale e misure concrete per infermieri e OSS; Quando aumentare gli stipendi diventa un’eccezione (e non la regola); Ematologia, al San Raffaele di Milano integrazione tra ricerca e cura. San Raffaele, ipotesi di accordo: aumenti fino al 7% per gli infermieriIpotesi di accordo al San Raffaele: aumenti fino al 7% per infermieri e interventi per la tenuta degli organici nella sanità privata. nurse24.it Quando aumentare gli stipendi diventa un’eccezione (e non la regola)L’accordo siglato al San Raffaele sugli aumenti degli stipendi per gli infermieri è, senza dubbio, una buona notizia, ... nursetimes.org C’è una lettera del 22 dicembre scorso, partita dalla Asl Roma 6 e destinata ai vertici della Regione Lazio, che ha scatenato il panico in casa Angelucci. E che ora mette a serio rischio la riapertura della clinica San Raffaele Velletri, chiusa dal 2011 per abusi e facebook L’IRCCS San Raffaele Roma ha ospitato il 6° Incontro Nazionale Innesco, un gruppo di studio inter societario che raccoglie tutte le società scientifiche che si occupano di crisi ed epilessie neonatali. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.