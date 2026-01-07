Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato

Nicole Kidman e Keith Urban hanno concluso il loro procedimento di divorzio, confermando la fine della loro unione. Nell’accordo, Nicole ha ottenuto l’affido quasi esclusivo delle figlie, che rimarranno con lei per circa 305 giorni all’anno. Questa decisione rappresenta l’aspetto principale dell’accordo legale tra i due attori. L’articolo completo su Il Difforme approfondisce i dettagli di questa separazione.

Nicole Kidman ha ottenuto l'affido quasi esclusivo delle figlie che staranno con lei 305 giorni all'anno: questa la clausola più scottante dell'accordo di divorzio con Keith Urban.

Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale. Le figlie adolescenti vivranno con la madre - La star premio Oscar e il musicista country si erano separati a settembre dopo quasi vent’anni di matrimonio. msn.com

Spettacolo Nicole Kidman e Keith Urban, divorzio finalizzato: accordo su figli e patrimonio - L'attrice premio Oscar e il musicista raggiungono un'intesa completa su figli, beni e spese, evitando ogni contenzioso. bluewin.ch

Nicole Kidman e Keith Urban mettono fine al matrimonio dopo quasi due decenni #Divorzio

