Sora 1^ fiera del disco

Dal 17 al 18 gennaio, presso il Centro commerciale La Selva di Sora, si svolge la prima edizione della Fiera del Disco. L’evento si svolgerà quotidianamente dalle 8:30 alle 20:00, offrendo agli appassionati un’occasione per scoprire e acquistare vinili, CD e memorabilia musicali. Un appuntamento importante per chi desidera approfondire la propria collezione e condividere la passione per la musica.

Appuntamento imperdibile al Centro commerciale La Selva di Sora dal 17 al 18 gennaio a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 20 on la "Fiera del disco", prima edizione.Ingresso gratuitoUn evento per gli appassionati di musica con circa 80mila vinili e dischi rari e da collezione da poter.

