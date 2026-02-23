Strategie F1 in qualifica | come ottimizzare l' energia senza sprechi

La regolamentazione sulla gestione dell’energia, che aumenta la potenza dell’MGU-K e mantiene invariata la batteria, ha spinto le squadre di F1 a rivedere le strategie in qualifica. La sfida consiste nel usare al meglio ogni goccia di energia senza sprechi, per ottenere tempi migliori e una posizione più favorevole in pista. Le squadre cercano di bilanciare potenza e risparmio, puntando a massimizzare le prestazioni in pochi giri cruciali.

La gestione energetica è al centro dei regolamenti 2026, con l'aumento della potenza dell'MGU-K e una batteria dal profilo invariato. L'attenzione si concentra sulla distribuzione di 8,5 MJ per giro e sulle indicazioni emerse dai test svolti a Bahrain, dove si delineano strategie pratiche per massimizzare le prestazioni senza esaurire l'energia elettrica. MGU-K in versione 2026 eroga 350 kW di potenza, mentre la batteria tende a scaricarsi più rapidamente. questa condizione impone una gestione energetica accurata di 8,5 MJ per giro per ottenere il miglior tempo sul giro. Le sessioni di prova hanno mostrato che i piloti adottano un approccio all'uscita dall'ultima curva orientato a preservare energia per l'allungo, evitando sprechi durante la fase di preparazione.