Furti in appartamento tre provvedimenti emessi dal Questore | Strategie di prevenzione per contrastare i reati predatori

Il Questore Michele Abenante ha adottato tre provvedimenti di divieto di ritorno e un avviso orale con prescrizioni, in risposta a episodi di furti in appartamento. Queste misure, proposte dalle forze dell’ordine, mirano a rafforzare le strategie di prevenzione e tutela del territorio, contribuendo a ridurre i reati predatori e a garantire maggiore sicurezza per la comunità.

Il Questore Michele Abenante ha adottato tre divieti di ritorno nel territorio ed un avviso orale con prescrizioni, a seguito di specifiche proposte avanzate dalle forze dell'ordine. Nello specifico due divieti di ritorno nel Comune di Narni sono stati emessi, su indicazione dei carabinieri narnesi, nei confronti di un cittadino rumeno residente a Roma, destinatario della misura per la durata di tre anni, e di un cittadino egiziano residente a Terni, destinatario del provvedimento per un anno. I due entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati individuati nel corso di servizi di controllo del territorio mentre si aggiravano in atteggiamenti sospetti.

