In attesa della Festa della donna | le iniziative nella Bassa

In vista della Festa della donna, la Commissione Cultura del Comune di Muzzana del Turgnano ha promosso un incontro dedicato alle testimonianze e alle esperienze di alcune donne della comunità. L’evento si tiene nella Bassa e mira a condividere passioni e attività che le donne coinvolte svolgono nella vita quotidiana. La manifestazione coinvolge diverse partecipanti e si svolge in un’atmosfera di confronto e dialogo.

La libertà di essere ciò che si desidera. In occasione della Festa della donna, la Commissione Cultura del Comune di Muzzana del Turgnano ha organizzato un incontro dedicato allo scambio di esperienze e di testimonianze rispetto alle attività e passioni coltivate da alcune donne della comunità. Sarà per venerdì 6 marzo, alle 20.30, nella Sala Consiliare di Villa Muciana. Parteciperanno con i loro racconti: Silvia Bianco, Victoria Franceschinis, Nadia Parise, Beatrice Serpillo; esporranno le loro opere d' arte, Luciana Castellano e Loretta Cogoi. Moderatrice dell'incontro sarà Valentina Ferroni. A Rivignano, venerdì 6, per la Giornata della Donna, alle 18.