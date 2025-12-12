A Vicchio il mercatino della solidarietà Siaf prepara polenta e trippa il ricavato in beneficenza

Il Mercatino della Solidarietà “Per un amico in più” a Vicchio, promosso dall’Istituto Comprensivo, si svolgerà sabato 13 dicembre in Piazza Giotto. Siaf sarà presente con uno stand gastronomico dedicato alle specialità della tradizione locale, come polenta e trippa, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

