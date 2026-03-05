' Ferrara La Città del Cinema' | David Law in visita alla filiera creativa e l' accademia ' Blow-up'

Nei giorni scorsi, David Law, rappresentante della Performing Arts Conservatory di Los Angeles, ha visitato Ferrara per incontrare la scuola 'Blow-up' e esplorare la filiera creativa 'Ferrara La Città del Cinema'. Durante la visita, ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino le attività e le strutture della scuola e di approfondire i rapporti con l’accademia locale.

Nei giorni scorsi David Law della Los Angeles 'Performing Arts Conservatory', scuola con cui la Blow-up di Ferrara ha una partnership in essere da diversi anni, è stato in città per visitare la scuola e conoscere da vicino la filiera creativa 'Ferrara La Città del Cinema'.