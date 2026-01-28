‘Ferrara La Città del Cinema’ l’ex caserma dei vigili del fuoco inaugura un nuovo spazio per la creatività

Ferrara apre un nuovo spazio dedicato alla creatività all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco. La Blow-up Academy, cuore della scena cinematografica della città, ha ufficialmente inaugurato la sua nuova sede in via Poledrelli. L’associazione, presente da anni nel complesso, ha già iniziato a mettere a frutto le risorse e le energie per far crescere progetti e talenti locali. Ora, con questa apertura, punta a rafforzare il suo ruolo come punto di riferimento per i giovani artisti e cineasti di Ferrara.

Investiti già 20mila euro. Il presidente Muroni: “Ci dedichiamo alle nuove generazioni e alla loro formazione” Inaugurato un nuovo spazio all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco di Ferrara. La Blow-up academy, anello centrale della filiera creativa ‘Ferrara La Città del Cinema’, da anni si trova nell’edificio di via Poledrelli e fin dal suo insediamento ha investito risorse ed energie per la riqualificazione e la rigenerazione di ambienti poco utilizzati e poco funzionali. Questo investimento è solo l’ultimo, in termini di tempo, di una serie di operazioni di riqualificazione avviate ormai sette anni fa.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

