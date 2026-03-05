Fermati per un controllo e trovati con la droga | 2 giovani nei guai

Due giovani sono stati fermati durante un controllo stradale, trovati in possesso di 35 dosi di hashish. Uno di loro è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, mentre l'altro è stato denunciato in stato di libertà. La polizia ha sequestrato la sostanza e avviato le procedure di legge.

Nel borsello del 20enne rinvenute 35 dosi di hashish: è stato arrestato. Denunciato il 19enne alla guida dell'auto Trovate 35 dosi di hashish: un giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un altro denunciato in stato di libertà. Nel corso della mattinata odierna (5 marzo), a Casal di Principe, i carabinieri della sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 20enne di Casapesenna, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente, un 19enne di Casal di Principe è stato denunciato in stato di libertà. L’intervento è avvenuto in via VaticaIe, dove i militari dell’Arma hanno fermato e controllato un’autovettura Lancia Y condotta dal 19enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it

