Trovati a bordo di un' auto con sostanze stupefacenti già confezionate | due giovani nei guai

Due giovani sono finiti nei guai a Fabriano. Durante un controllo, le forze dell’ordine li hanno trovati a bordo di un’auto con sostanze stupefacenti già confezionate. Sono stati arrestati e ora attendono le decisioni del Questore di Ancona.

FABRIANO – Colti in flagrante dalle forze dell'ordine durante un controllo, sono stati arrestati e raggiunti da un provvedimento del Questore della provincia di Ancona. I fatti risalgono allo scorso weekend, quando gli agenti della Polizia di Perugia, nel corso di un servizio di controllo del.

