Condannato per evasione maltrattamenti e rapina viola l' affidamento in prova e torna in carcere

22 dic 2025

Dallo scorso luglio, era collocato in una comunità della riviera romagnola, con l'affidamento in prova ai servizi sociali, a seguito di una condanna per evasione, maltrattamenti in famiglia, rapina e violazione del foglio di via obbligatorio emessa dal tribunale di Chieti. Ma il giovane, un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

