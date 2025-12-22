Dallo scorso luglio, era collocato in una comunità della riviera romagnola, con l'affidamento in prova ai servizi sociali, a seguito di una condanna per evasione, maltrattamenti in famiglia, rapina e violazione del foglio di via obbligatorio emessa dal tribunale di Chieti. Ma il giovane, un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Condannato per evasione, maltrattamenti e rapina, viola l'affidamento in prova e torna in carcere

