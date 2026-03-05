Ferentino | 51enne in carcere per bancarotta e violazione affidamento

A Ferentino, un uomo di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato le condizioni dell’affidamento in prova, in relazione a un procedimento per bancarotta. L’uomo, residente nel Comune, è stato portato in carcere. L’intervento dei militari è avvenuto dopo che sono state riscontrate delle irregolarità nel rispetto delle prescrizioni imposte.

Un uomo di 51 anni, residente a Ferentino, è stato arrestato dai Carabinieri per aver violato le condizioni dell'affidamento in prova. L'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone ha ordinato il ritorno immediato in carcere a causa di ripetute infrazioni delle regole imposte. La condanna originale prevedeva sei anni e un mese di reclusione per bancarotta fraudolenta commessa nel 2015. L'incidente si è verificato giovedì 5 marzo 2026, quando i militari hanno documentato le irregolarità che hanno portato alla revoca della misura alternativa. L'uomo era stato liberato provvisoriamente nel 2024 per scontare la pena sotto sorveglianza dei servizi sociali.

