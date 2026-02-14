Piacenza | maltrattamenti e violazione degli obblighi finisce in carcere l’uomo già in affidamento ai servizi sociali

Mario Rossi, 45 anni, è tornato in carcere dopo aver violato gli obblighi e maltrattato la moglie, che aveva segnalato le violenze. La revoca dell’affidamento ai servizi sociali è stata decisa dopo che l’uomo ha continuato a comportarsi in modo aggressivo. La donna aveva già denunciato le aggressioni, ma lui aveva ottenuto un'ulteriore possibilità di recupero. Ora, la decisione di rimetterlo in carcere mira a tutelare la vittima.

Piacenza, ritorno in carcere per un uomo che maltrattava la moglie: revocato l'affidamento ai servizi sociali. Un uomo di 42 anni, cittadino albanese, è stato arrestato a Piacenza e riportato in carcere dopo aver aggredito la moglie mentre era in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. L'episodio, avvenuto nella serata del 9 febbraio, è scaturito da una segnalazione di un vicino che ha udito le richieste d'aiuto della donna. L'uomo era stato condannato in via definitiva a quattro anni e due mesi di reclusione per una serie di reati che includono maltrattamenti in famiglia, lesioni, porto abusivo di armi ed evasione.