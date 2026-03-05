Feltrinelli raddoppia e apre anche a Città Fiera

Feltrinelli ha annunciato l'apertura di una nuova libreria a Città Fiera, aggiungendosi alla sede già presente in Galleria Bardelli nel centro della città. Con questa novità, l'azienda amplia la sua presenza locale offrendo i servizi tradizionali in due punti di riferimento distinti. La libreria di Città Fiera rappresenta un ulteriore spazio dedicato alla cultura e ai libri per i visitatori della zona.

La "Effe" ha inaugurato una nuova libreria al piano terra del centro commerciale Città Fiera, in Zona Rosa, consolidando una presenza che da venticinque anni caratterizza il rapporto con il territorio Con questa apertura, la presenza di Feltrinelli in città si articola oggi in due luoghi distinti e complementari: la libreria in Galleria Bardelli, punto di riferimento nel centro urbano, e il nuovo spazio a Città Fiera, che porta i servizi e la storia di Feltrinelli in un diverso contesto della vita cittadina.

