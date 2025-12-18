Torna a Bergamo la Fiera dei Balocchi | Giochi in Fiera raddoppia per le feste
La magia delle festività torna a Bergamo con la «Fiera dei Balocchi»: Giochi in Fiera raddoppia in via Lunga dal 27 dicembre al 5 gennaio. Un’area all’insegna del divertimento con gonfiabili, laboratori, spettacoli e letture, pensata per i più piccoli dai 2 ai 12 anni. Un’occasione speciale per vivere momenti di allegria e spensieratezza in famiglia durante le festività natalizie.
IN VIA LUNGA. Dal 27 dicembre al 5 gennaio la Fiera di Bergamo si trasforma in un padiglione del gioco: gonfiabili, laboratori, spettacoli e letture per bambini dai 2 ai 12 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
