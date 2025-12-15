Action raddoppia a Milano | apre il secondo negozio in città
Action continua la sua espansione a Milano con l'apertura del secondo negozio nella città, portando il numero totale di punti vendita in Italia a 205. La nuova apertura rafforza la presenza del marchio nel capoluogo lombardo, contribuendo alla crescita del brand nel mercato locale e offrendo ai clienti una gamma sempre più ampia di prodotti a prezzi competitivi.
Action raddoppia a Milano e inaugura il secondo store in città, arrivando a quota 205 negozi in Italia e 15 solo nella provincia meneghina. Giovedì 18 dicembre aprirà il nuovissimo negozio in via Lorenteggio 50, che si espande su una superficie di oltre mille metri quadri con 35 addetti vendita. Milanotoday.it
Come fa ACTION ad avere PREZZI così BASSI?
Action raddoppia a Milano: apre il secondo negozio in città - Il nuovo store è il secondo dopo quello aperto a settembre al Bicocca Village. milanotoday.it
Tgs. . A casa per il Natale col treno, il Sicilia Express raddoppia le corse. Due le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre e due quelle di ritorno, il 5 e il 10 gennaio 2026. Biglietti in vendita dal 13 dicembre. In studio l'assessore Ales - facebook.com facebook