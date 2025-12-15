Action raddoppia a Milano | apre il secondo negozio in città

Action continua la sua espansione a Milano con l'apertura del secondo negozio nella città, portando il numero totale di punti vendita in Italia a 205. La nuova apertura rafforza la presenza del marchio nel capoluogo lombardo, contribuendo alla crescita del brand nel mercato locale e offrendo ai clienti una gamma sempre più ampia di prodotti a prezzi competitivi.

Action raddoppia a Milano e inaugura il secondo store in città, arrivando a quota 205 negozi in Italia e 15 solo nella provincia meneghina. Giovedì 18 dicembre aprirà il nuovissimo negozio in via Lorenteggio 50, che si espande su una superficie di oltre mille metri quadri con 35 addetti vendita. Milanotoday.it

