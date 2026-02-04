letizia e felipe di spagna scandalo a corte arrestato per narcotraffico il cugino francisco de borbon

Un altro scandalo scuote la famiglia reale spagnola. Francisco de Borbon, cugino di Letizia e Felipe, è stato arrestato con l’accusa di narco traffico e riciclaggio di denaro. L’uomo, 47 anni, avrebbe fatto parte di un’organizzazione internazionale che usava una società legata alle criptovalute per spostare il denaro illecito. La notizia ha fatto il giro della corte e mette in discussione l’immagine della famiglia reale di Spagna.

Scandalo a corte: è stato arrestato Francisco de Borbon, parente di Letizia e Felipe di Spagna. L’uomo, 47 anni, è finito in manette per il suo presunto coinvolgimento in un’organizzazione internazionale di riciclaggio di denaro e traffico di droga, presumibilmente orchestrata attraverso una società legata alle criptovalute. Perché è stato arrestato Francisco de Borbon, cugino di Felipe e Letizia di Spagna. Francisco de Borbon, cugino di quarto grado di Felipe e Letizia di Spagna, è stato arrestato dalla Polizia Nazionale nell’ambito di un’indagine su una rete di riciclaggio di denaro collegata a traffico di droga. 🔗 Leggi su Dilei.it

La polizia spagnola ha arrestato Francisco de Borbon von Hardenberg, il cugino del re emerito Juan Carlos I.

