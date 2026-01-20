Spagna | trovati altri corpi polemiche su rete ferroviaria Felipe e Letizia dai feriti

Nelle vicinanze di Adamuz, in Andalusia, proseguono le operazioni di ricerca tra i rottami dei treni deragliati domenica sera. Sono stati rinvenuti altri corpi, mentre la polemica riguarda le criticità della rete ferroviaria. Intanto, il re Felipe e la regina Letizia si sono recati sui luoghi per esprimere vicinanza alle persone coinvolte nell’incidente.

Si continuano a cercare possibili vittime tra i rottami dei treni deragliati domenica sera vicino ad Adamuz, in Andalusia. Due gru sono entrate in azione per sollevare la carcassa dei due vagoni dell'Alvia-Renfe, che si sono accartocciati precipitando da un terrapieno di quattro metri. La Guardia Civil si sta servendo dell'aiuto dei cani specializzati per setacciare i treni alla ricerca di qualsiasi resto e indizio che possa aiutare nell'identificazione dei cadaveri. Le famiglie dei dispersi stanno trascorrendo queste ore angoscianti al Centro civico della Plaza de Toros di Cordova, assistiti da medici e psicologi della Croce Rossa, in attesa di sapere se tra i 42 corpi ritrovati finora ci siano anche i loro cari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

