FdI schiera Urso per il Sì delle imprese E Nordio rivede la strategia

I Fratelli d’Italia hanno deciso di sostenere il Sì delle imprese schierando il ministro Adolfo Urso. Nel frattempo, il ministro Nordio ha annunciato un cambiamento nella strategia. La leadership del partito si prepara a coinvolgere gli imprenditori attraverso lettere dirette e iniziative nei territori, mentre la premier Meloni resta in attesa di un momento chiave.

Fratelli d'Italia manda lettere alle aziende per spiegare le ragioni della riforma. Anche il ministro del Made in Italy in campo. Mentre, a eccezione di quello con Grosso, il Guardasigilli eviterà ulteriori confronti con i sostenitori del No FdI chiude la campagna per il Sì con Arianna Meloni. Aspettando Giorgia Mantovano vede lo spettro di Renzi sul referendum. L'avviso di Baldassarre: "Governo troppo prudente" In attesa della premier Giorgia Meloni, i Fratelli schierano anche Adolfo Urso. Si mandano lettere agli imprenditori, si mobilitano i territori. Nel rush finale della campagna al ministro (e non solo) spetta il compito di convincere il mondo produttivo a votare sì al referendum.