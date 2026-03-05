Donyell Malen è stato annunciato come il miglior giocatore di febbraio della Serie A Enilive. L’attaccante, che rappresenta virtualmente la Juventus in questa edizione, ha ricevuto una carta speciale che può essere utilizzata nei team di chi gioca nel campionato italiano. La sua performance nel mese ha portato alla decisione di attribuirgli il riconoscimento ufficiale.

È ufficiale: Donyell Malen è il Player of the Month (POTM) di febbraio della Serie A Enilive. L’attaccante della Juventus (trasferito virtualmente in questa edizione) riceve una carta speciale imperdibile per chiunque utilizzi una formazione basata sul campionato italiano. Con una velocità devastante e una duttilità tattica fuori dal comune, Malen si candida a essere il nuovo punto di riferimento per ogni attacco. Malen POTM è la definizione di “scheggia impazzita”. Grazie al suo 90 di Velocità e 90 di Dribbling, è capace di saltare l’uomo con una facilità disarmante sia partendo dalla fascia che agendo centralmente. Per riscattare Malen avrai circa 28 giorni di tempo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Serie A POTM: Donyell Malen (87) – Il fulmine olandese domina febbraio!

Malen miglior giocatore di febbraio della Serie AIl premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di febbraio è stato assegnato al calciatore della Roma Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel ... lapresse.it

Malen non smette di stupire. È lui l'MVP di febbraio in Serie A: superati Dimarco e McKennieDonyell Malen non smette di stupire. Alla Roma e in Serie A. I numeri dell'olandese, senza dubbio il miglior acquisto tra i nuovi arrivati a gennaio. tuttomercatoweb.com