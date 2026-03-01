FC 26 SBC Fantasy FC | Sam Coffey 88
È stata aggiunta una nuova carta dinamica dedicata al centrocampo nel gioco SBC Fantasy FC: si tratta di Sam Coffey, valutata 88. La sua presenza è ora disponibile tra le Sfide Creazione Rosa. I giocatori possono ottenere questa versione speciale di Coffey completando gli obiettivi richiesti all’interno del gioco. La carta rappresenta un elemento aggiuntivo per chi vuole rafforzare la propria squadra.
Disponibile tra le Sfide Creazione Rosa una nuova carta dinamica dedicata al centrocampo: Sam Coffey in versione Fantasy FC. La giocatrice del Portland Thorns si trasferisce virtualmente al Manchester City per questa promo, il che rende i suoi obiettivi di upgrade estremamente interessanti. Sam Coffey si presenta con un OVR 88 e statistiche estremamente equilibrate per un centrocampista difensivo o di manovra. Essendo una carta Fantasy FC, Coffey riceverà potenziamenti in base ai risultati del Manchester City nelle prossime 6 partite di campionato: . 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
