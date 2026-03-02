È stata annunciata una nuova sfida di creazione rosa dedicata a Niclas Füllkrug nel gioco FC 26 SBC Fantasy FC. La novità riguarda l’arrivo di un pacchetto dedicato all’attaccante, che si aggiunge alle altre opzioni disponibili. La sfida si rivolge ai giocatori interessati a potenziare la propria squadra con questa specifica carta. La creazione si inserisce tra le novità del parco attaccanti della Serie A Enilive.

Si arricchisce il parco attaccanti della Serie A Enilive con la nuova sfida creazione rosa dedicata a Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco riceve una versione Fantasy FC estremamente fisica, con un potenziale di upgrade legato alle prestazioni del suo club nelle prossime 6 partite di campionato. Analisi della Carta. Füllkrug si presenta come il classico “numero 9” d’area di rigore, dominante fisicamente e letale nella conclusione. OVR: 88 (ST).. Statistiche Chiave: Tiro 91, Fisico 90, Velocità 87, Dribbling 87.. SkillPiede: 4 Mosse Abilità e 4 Piede Debole.. PlayStyle+: Falso 9 (ATT).. PlayStyle++: Sblocca i ruoli avanzati Attaccante avanzato, Rapace e Torre. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Fantasy FC: Niclas Füllkrug (88)

