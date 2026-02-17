Cime tempestose dal libro al film | cosa cambia nell' adattamento

Abbiamo fatto un riassunto delle principali differenze tra "Cime Tempestose" di Emerald Fennell e il libro capolavoro di Emily Brontë. "Cime tempestose", come ci aspettavamo, si sta rivelando un'opera piuttosto divisiva. Ad accendere la discussione tra puristi e fan degli adattamenti sono le tantissime licenze che il lungometraggio si prende rispetto al romanzo di Emily Brontë: cambiamenti radicali ma che, come ci suggeriscono le virgolette nel titolo, offrono un punto di vista estremamente personale su quello che è uno dei capisaldi della letteratura inglese. Il film di Emerald Fennell è una rilettura in chiave moderna, pop e provocatoria che decostruisce in modo sottile i miti dell'amore tossico e al tempo stesso guarda a Catherine e Heathcliff in modo più benevolo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

