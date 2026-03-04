Famiglia uccisa sulla Collatina l'auto noleggiata dai ladri senza patente | indagini in corso
Una famiglia è stata uccisa sulla via Collatina in seguito all'uso di un'auto noleggiata dai rapinatori, i quali hanno agito senza patente. L'auto, una Toyota, appartiene alla società Kinto Italia e era stata subaffittata prima dell'incidente. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti e identificare i responsabili.
