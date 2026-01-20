Femminicidio Torzullo l’autopsia | Federica uccisa da 23 coltellate ustioni sul volto amputata la gamba sinistra

È stata effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l’autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche. L’esame ha rivelato 23 ferite da arma da taglio, ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra, fornendo elementi fondamentali per le indagini sul suo decesso.

È stata eseguita presso l’ Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche. I primi riscontri confermano la ferocia dell’omicidio. Secondo quanto emerso dall’esame autoptico, la donna è stata colpita con 23 coltellate. Diciannove fendenti hanno raggiunto collo e volto, mentre gli altri hanno interessato diverse parti del corpo, delineando un’aggressione estremamente violenta. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la presenza di ustioni al volto, al collo, alle braccia e nella parte superiore del torace. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Femminicidio Federica Torzullo, l'autopsia racconta tutta la ferocia: 23 coltellate, ustioni e gamba amputataL’autopsia di Federica Torzullo, vittima del femminicidio avvenuto ad Anguillara, rivela dettagli agghiaccianti: 23 ferite da arma da taglio, ustioni e l’amputazione di una gamba.

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto”Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto.

Argomenti discussi: Federica Torzullo uccisa e sotterrata nell'azienda del marito, l'autopsia per capire se poteva essere salvata. Luigi Mangiapelo: Uccisa come mia figlia, rivivo quell'incubo; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Il femminicidio di Federica Torzullo, il corpo sotterrato; L'omicidio di Federica Torzullo. Il marito non risponde al Pm. Omicidio di particolare ferocia.

