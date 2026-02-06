La famiglia del bosco, con la zia e la nonna dei bambini, è arrivata in Italia. Dopo aver preso un volo da Londra, si sono subito spostate a Vasto, dove resteranno per prendersi cura dei piccoli. Le due donne vogliono riportare i bambini dai loro genitori, perché non stanno bene. Hanno detto di essere qui per aiutarli e per assicurarsi che tornino a casa in buone condizioni. Ora sono in una stessa abitazione con Nathan Trevallion, in attesa di trovare una soluzione per la loro famiglia.

«Sono molto emozionata, non vedo l'ora di vedere i bambini anche se non so quando li incontrerò», ha detto la nonna dei bambini a Dentro la notizia: «Sono così felice di rivedere mia figlia, per questo ho fatto un volo di 24 ore. Non so quando la incontrerò». Sul futuro della famiglia del bosco, ha spiegato: «È ridicolo, sono così arrabbiata: non riesco a immaginare cosa sta passando mia figlia. La mia speranza è che tornino insieme come prima. Non so se vorranno tornare in Australia, devono scegliere loro, è la loro vita. Voglio solo vederli felici». Anche Rachael, di professione psicologa e docente universitaria, ha confermato: «Siamo molto felici di essere qui e siamo entusiasti di rivedere mia sorella e voglio vedere mia nipote e i miei nipotini». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Famiglia del bosco, la zia e la nonna sono arrivate in Italia: «I bambini non stanno bene: vogliamo che tornino con i loro genitori. Siamo qui per aiutarli»

Approfondimenti su Famiglia Bosco

Una famiglia proveniente dall’Australia si è ritrovata nel bosco, dove ha incontrato la sorella e i nipoti.

La famiglia nel bosco cerca di tornare alla normalità, ma la situazione resta complicata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; Famiglia del bosco, dall’Australia arriva la sorella di Catherine Birmingham, psicologa, pronta a sostenerla; La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti.

Famiglia del bosco, la maestra Vallarolo e le inclinazioni dei tre alunni: Preferiscono la Matematica all’alfabeto. Risultati? Ci vuole calma, è prestoLa maestra Vallarolo traccia su Repubblica il profilo scolastico dei tre bambini della famiglia del bosco: sebbene a volte appaiano distratti e svogliati, hanno dimostrato di essere svegli. Pr ... orizzontescuola.it

Famiglia nel bosco/ Sindaco di Palmoli: La mamma ha litigato con la maestra, interrotta la lezioneIl caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane con l'intervista al sindaco di Palmoli: ecco che cosa è emerso negli ultimi giorni ... ilsussidiario.net

Anche gli psichiatri dicono che i bambini del bosco devono tornare in famiglia. La cosa somiglia sempre più a un sequestro di persona. x.com

la Repubblica. . L’atto degli avvocati della famiglia nel bosco contro l’assistente sociale Veruska D’Angelo è tornato indietro, dopo soli cinque giorni: l’ente di ambito non aprirà alcun provvedimento disciplinare nei confronti della professionista su cui negli ulti facebook