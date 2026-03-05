Sabato e domenica, dalle 10 alle 18, torna l’evento “Soffio di primavera” a Villa Necchi Campiglio, gestita dal FAI. La manifestazione si svolge nella storica villa milanese, attirando visitatori interessati a scoprire le bellezze e le iniziative proposte in questo periodo. L’evento invita il pubblico a esplorare gli spazi e le attività nel contesto di questa residenza storica.

Torna “Soffio di primavera“, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18, nella splendida Villa Necchi Campiglio del FAI, Fondo ambiente italiano. Una mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino che dà il benvenuto alla bella stagione, ormai alle porte, e celebra il risveglio della natura dopo il riposo invernale. Un denso programma tra incontri culturali a tema, laboratori pratici e creativi, approfondimenti sulla realizzazione di orti urbani, visite ragionate agli stand per rinnovare i propri balconi con l’aiuto di esperti e una speciale lezione-concerto che spazierà tra le primavere più celebri della storia della musica. A... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fai, arriva un Soffio di primavera su Villa Necchi Campiglio

‘Soffio di primavera’ a Milano, un fine settimana tra fiori e piante a Villa NecchiMilano, 3 marzo 2026 – Un fine settimana dedicato a fiori e piante della bella stagione nel cuore di Milano: sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore...

A Villa Necchi Campiglio. L’archivio di PortaluppiÈ Piero Portaluppi l’architetto della borghesia milanese, che ha progettato e costruito le più belle ville della borghesia milanese in uno stile...

Contenuti utili per approfondire Fai arriva un Soffio di primavera su....

Discussioni sull' argomento Fai, arriva un Soffio di primavera su Villa Necchi Campiglio; Coop Lombardia sostiene Soffio di primavera del FAI; Soffio di Primavera a Villa Necchi Campiglio; A Milano con il Fai un Soffio di primavera.

Fai, arriva un Soffio di primavera su Villa Necchi CampiglioTorna Soffio di primavera, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 18, nella splendida Villa Necchi Campiglio del ... ilgiorno.it

Le ricette della signora Tokue, di Durian Sukegawa. Un soffio di dolcezza e di speranza, di amicizia, di lacrime ma anche amore profondo per la vita. Ho pianto, ma mi è piaciuto. Lo consiglio. - facebook.com facebook