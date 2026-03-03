‘Soffio di primavera’ a Milano un fine settimana tra fiori e piante a Villa Necchi

A Milano, nel fine settimana, si svolge l’evento ‘Soffio di primavera’ presso Villa Necchi, dove espositori presentano una vasta selezione di fiori e piante tipiche della stagione. L’iniziativa coinvolge appassionati e visitatori che possono ammirare e acquistare varietà di piante ornamentali e floreali, in un contesto elegante e storico nel centro della città. L’evento si conclude domenica sera.

Milano, 3 marzo 2026 – Un fine settimana dedicato a fiori e piante della bella stagione nel cuore di Milano: sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore 10 alle 18, Villa Necchi Campiglio a Milano ospiterà la XIII edizione di "Soffio di primavera", la mostra mercato di piante, fiori e prodotti per il giardino pensata dal Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano per dare il benvenuto alla bella stagione. Ci saranno incontri culturali a tema, laboratori pratici e creativi, approfondimenti sulla realizzazione di orti urbani, visite agli stand con l’aiuto di esperti per rinnovare i propri balconi una speciale lezione-concerto che spazierà tra le primavere più celebri della storia della musica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

