A Villa Necchi Campiglio L’archivio di Portaluppi

Piero Portaluppi ha progettato l’archivio di Villa Necchi Campiglio, un esempio di eleganza milanese. La causa è la sua fama di architetto che ha definito lo stile della borghesia milanese, creando ville raffinate e discretamente decadenti. La struttura ospita materiali originali e documenti storici che raccontano la sua carriera. La scoperta dell’archivio permette di approfondire le sue opere più significative e il suo contributo al patrimonio architettonico locale.

È Piero Portaluppi l’architetto della borghesia milanese, che ha progettato e costruito le più belle ville della borghesia milanese in uno stile tutto meneghino discreto e raffinato, lievemente decadente. Fu lui a progettare anche Villa Necchi Campiglio in via Mozart. La villa venne commissionata nel 1932 a Portaluppi dal medico-imprenditore Angelo Campiglio, detto Nene, e le sorelle Necchi: Gigina (la moglie di Angelo) e Nedda, che, nubile, vive con la sorella e il cognato. Originarie di Pavia, le sorelle erano proprietarie di una grande fonderia di ghisa, la Neca; a Vittorio Necchi, fratello di Gigina e Nedda, faceva invece capo la Necchi, l’azienda delle famose macchine per cucire, una delle icone del boom economico italiano del secondo dopoguerra, presente in tutte le case come simbolo di benessere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un gioiello nel cuore di Milano: Villa Necchi Campiglio per due giorni si trasforma in un agrumeto sicilianoVilla Necchi Campiglio, nel centro di Milano, ospita la XIV edizione di Agrumi, un evento dedicato agli agrumi e ai loro profumi, colori e sapori.

Metti il K-pop, l’hanbok e Squid Game negli spazi di Villa Necchi Campiglio: ecco com’è Casa CoreaCasa Corea trasforma Villa Necchi Campiglio in un museo dedicato alla cultura coreana, un'iniziativa nata dall'interesse di un gruppo di appassionati che vogliono portare il K-pop, l’hanbok e “Squid Game” nel cuore di Milano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: A Villa Necchi Campiglio. L’archivio di Portaluppi; Milano Cortina 2026, viaggio nelle Case olimpiche nazionali: dal Superstudio al Barrio. Korea House la più gettonata; Altro che medaglie: alle Olimpiadi di Milano, il vero sport è collezionare i gadget; Ultimo weekend per visitare le Case NOC dei Paesi in gara alle Olimpiadi. Info e orari.

A Villa Necchi Campiglio il trionfo da tavola di Gio Ponti: l’iniziativa del FaiMilano, 5 dicembre 2023 – Dal 6 dicembre al 28 gennaio 2024, a Villa Necchi Campiglio a Milano, sarà possibile ammirare il centrotavola ideato da Gio Ponti con la collaborazione di Tomaso Buzzi e ... ilgiorno.it

Villa Necchi Campiglio: icona dello stile razionalista – FOTO e VIDEOUn gioiello nel cuore di Milano, icona dello stile razionalista: Villa Necchi Campiglio, progettata tra il 1932 e il 1935 dall’architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Gigina e Nedda ... panorama.it

Milano Cortina 2026 - Casa Korea presso Villa Necchi Campiglio di via Mozart a Milano. x.com

Andrea Cherchi. . Milano Cortina 2026 - Casa Korea presso Villa Necchi Campiglio di via Mozart a Milano. - facebook.com facebook