Cosmi debutta davanti a diecimila spettatori | le probabili formazioni di Salernitana-Catania

Cosmi si prepara al suo debutto alla guida della Salernitana, che affronterà il Catania in una partita in programma a breve. Quattromila tifosi sono già pronti a seguire l'incontro, che si svolgerà allo stadio della città. La squadra ospite si presenta con alcune modifiche rispetto alle ultime partite, mentre la Salernitana cerca di migliorare la propria posizione in classifica, distante nove punti dalla zona di salvataggio.

Cosmi è pronto al debutto contro il Catania. La Salernitana ne intravede appena la targa: al momento è ancora lontana, 9 punti di distacco. Una vittoria, però, consentirebbe ai granata di accorciare le distanze e soprattutto di prepararsi con rinnovata fiducia al tour de force che poi giovedì prossimo riserverà il derby con la Casertana e proseguirà con la sfida al Latina, domenica 8 marzo. Un passo per volta, Serse ha trasmesso ardore ai granata e soprattutto deve cercare nuove idee per animare la rimonta. Sia chiaro: il Benevento capolista è lontanissimo. Le ultime dieci gare della stagione regolare, però, serviranno a prepararsi bene ai playoff, un appuntamento al quale la Salernitana dovrà presentarsi tonica, viva, vivace, trasformata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

