E' il giorno di Siracusa-Salernitana | le scelte di Raffaele e le probabili formazioni

Oggi si disputa la partita tra Siracusa e Salernitana, valida per il campionato di calcio. La squadra granata, accompagnata da un numeroso gruppo di tifosi, affronterà l'incontro alle 14.30. Prima di scendere in campo, conosceranno il risultato del Catania, in programma alle 12, elemento che potrà influenzare le scelte di formazione di Raffaele.

Il campionato della Salernitana ricomincia da Siracusa, alle 14.30. I granata, scortati da oltre trecento tifosi, scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Catania, che alle 12.30 sarà di scena a Foggia. Raffaele sceglie il modulo 4-3-2-1 (un attaccante in meno, perché in avanti c'è.

Salernitana, a Siracusa è d’obbligo la vittoria per riprendere la rincorsa alla Serie B - StampaTorna il campionato di Lega Pro, dopo la lunga sosta per le festività natalizie, e la Salernitana non ha alternative alla vittoria per riprendere la corsa alla promozione diretta in Serie B, pro ... salernonotizie.it

Siracusa-Salernitana, Raffaele: «Faremo di tutto per ottenere il massimo» - In attesa di capire cosa accadrà ancora durante il calciomercato, il campionato è pronto a tornare protagonista in casa Salernitana: «Faremo di tutto per ottenere il ... msn.com

