E' il giorno di Siracusa-Salernitana | le scelte di Raffaele e le probabili formazioni

Da salernotoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si disputa la partita tra Siracusa e Salernitana, valida per il campionato di calcio. La squadra granata, accompagnata da un numeroso gruppo di tifosi, affronterà l'incontro alle 14.30. Prima di scendere in campo, conosceranno il risultato del Catania, in programma alle 12, elemento che potrà influenzare le scelte di formazione di Raffaele.

Il campionato della Salernitana ricomincia da Siracusa, alle 14.30. I granata, scortati da oltre trecento tifosi, scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Catania, che alle 12.30 sarà di scena a Foggia. Raffaele sceglie il modulo 4-3-2-1 (un attaccante in meno, perché in avanti c'è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

